В Новосибирске в канализационном люке нашли останки человека: на месте работают следователи

В Новосибирске в канализации нашли человеческие останки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске в канализации нашли человеческие останки. Их обнаружили 17 ноября на территории микрорайона ОбьГЭС в Советском районе города.

— В канализационном коллекторе обнаружены скелетированные останки человека. Следователи осмотрели место происшествия: предположительно останки принадлежат мужчине. По данному факту проводится доследственная проверка, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить давность и причины смерти человека, чьи останки были обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Новосибирске это уже второй подобный случай за месяц. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как человеческие останки нашли во дворе дома на улице Софийская.

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