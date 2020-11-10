В Новосибирске во дворе жилого дома обнаружили останки мужчины: на месте работают следователи

В Новосибирске обнаружены останки человека. Фото: архив КП

В Советском районе Новосибирска прохожий обнаружил во дворе дома на улице Софийская останки человека. Это произошло 6 ноября. О находке мужчина сообщил в полицию. В СК по Новосибирской области организовали доследственную проверку.

— Следователями СК вместе с полицейскими осмотрено место происшествия и обнаруженные костные останки. Предположительно, они принадлежат мужчине, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она определит, как давно и по какой причине умер мужчина. Кроме того, экпертиза поможет установить личность человека. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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