«Люди сильно напуганы»: подросток из Новосибирска поджег семь квартир в Новокузнецке

Новосибирцам грозит срок до пяти лет лишения свободы. Фото: архив КП

В Новокузнецке полицейские задержали 17-летнего подростка и 28-летнего парня из Новосибирска. Их подозревают в серии поджогов квартир. Люди не пострадали, но сильно напугались. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

— В августе и ноябре в полицию обратились жители с заявлениями о поджогах в многоквартирных жилых домах. Установлено, что неизвестные по ночам укладывали у входа в квартиры потерпевших мешки с автомобильными шинами, поджигали их и убегали. Ущерб нанесен семи квартирам. Сотрудникам удалось установить автомобиль, на котором передвигались поджигатели, а вскоре задержали и их самих, — рассказали в ведомстве.

Известно, что новосибирцы заказали поджег квартир. Инициатор — родственник подростка. Сейчас он отбывает срок в колонии. Мотив пока неизвестен. Его выясняют полицейские.

Заведено семь уголовных дел по статье «Умышленные уничтожение или повреждения имущества». Новосибирцам грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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