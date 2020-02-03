2020-02-03T11:28:13+03:00
Происшествия

«Он весь в саже, с красными глазами»: мужчина поджег квартиру в Новосибирске

Никто не погиб, зачинщика пожара увезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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МЧС успели спасти жильцоы верхних этажей от отравления. Фото: «Инцидент Новосибирск»МЧС успели спасти жильцоы верхних этажей от отравления. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В ночь со 2 на 3 февраля около часа ночи произошел пожар на улице Шлюзовой в Советском районе. На третьем этаже пятиэтажки загорелась квартира.

Очевидцы сообщают, что свою квартиру поджег сосед. Жителей верхних этажей вовремя успели спастись и не надышаться ядовитым дымом.

— В квартире живет психически нездоровый человек, проживает один. Всех жителей подъезда эвакуировали. Пожарные приехали оперативно, минут за 5. Жители самых верхних этажей, куда шел дым, спали, их МЧС и пожарные всех поднимали и выводили. Без пострадавших. Но приедь пожарные минут на 10 позже, могли быть и жертвы от отравления угарным газом. Виновника пожара выводили самым последним — был весь в саже, с красными глазами», — рассказала очевидица происшествия в группе «Инцидент Новосибирск».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали:

— Из подъезда самостоятельно эвакуировались 7 человек, звеном газодымозащитной службы спасено 3 человека. У всех состояние удовлетворительное. Погибших нет. Житель квартиры, где начался пожар, сильно отравился продуктами горения, госпитализирован, огнем повреждены его домашние вещи — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске горела квартира в жилой пятиэтажке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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