Поиски 4-летней девочки, пропавшей в Новосибирске, завершились преступлением

В Новосибирске нашли 4-летнюю девочку, которая пропала после того, как ее отцу стало плохо за рулем. Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирске нашли 4-летнюю девочку, которая пропала после того, как ее отцу стало плохо за рулем. Об этом КП-Новосибирск сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— Помогло распространение информации в сети. Неравнодушные люди увидели ориентировку, вышли из дома, понимая, что рядом с ними есть дом, подходящий под описание, и нашли там машину. Девочка и отец были там. Состояние ребенка удовлетворительное, сейчас она находится вместе с мамой в полиции, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, отец девочки в момент случившегося употреблял наркотики.

— Отец девочки, 37-летний мужчина, употреблял в своей машине наркотики, из-за чего ему, впоследствии, и стало плохо, — пояснил источник.

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