«Мама, мне холодно»: весь Новосибирск ищет 4-летнюю девочку - ее отцу стало плохо за рулем

Девочка пропала днем 17 ноября. Фото: "ЛизаАлерт"

17 ноября в Новосибирске пропала 4-летняя Мила Ким. Девочка ехала в машине вместе со своим папой, в пути, примерно в час дня, ему стало плохо. Когда малышке позвонила мама, она смогла только включить видеосвязь и примерно показать, где она находится.

— Известно, что ребенок выходил из машины, пытался попросить помощи у прохожих, но они от нее отмахнулись. Потом у девочки сел телефон. Сейчас мы не знаем, где находится Мила и не знаем точное местоположение автомобиля ее отца. Возможно, девочка сейчас находится в машине, а возможно — одна в городе. Во время последнего телефонного звонка, она говорила маме, что ей очень холодно. Мы просим всех людей выйти во двор и посмотреть, нет ли рядом с ними коричневого 4 или 5-ти этажного дома, половина которого обшита керамогранитом красного и зеленого цвета. Внизу, на фасаде дома, нарисованы дельфины, чебурашки и бегемоты. Возможно, машина, которая на фото, стоит рядом с этим домом. Нужна помощь всех! — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Девочка была одета в светло-зеленый комбинезон с узором и розовую шапку. Ее рост — 104 сантиметра, худощавое телосложение, черные волосы и черные глаза.

Волонтеры просят людей быть максимально внимательными и связываться с ними по номеру телефона 8-800-700-54-52. Позвонить также можно в полицию по единому номеру 112.

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