«На радостях всех облизал»: в Новосибирске пес, которого закинули в электричку, нашел новых хозяев

Волонтеры нашли Дружку новый дом. Фото: zooactiv_help

Волонтеры рассказали о судьбе пса, которого закинули в электричку и убежали. Собаке нашли новый дом. Причем, по словам активистов, от желающих приютить животное не было отбоя.

— Мы все взвесили и остановили свои выбор на чудесной семье из Бердска. Екатерина сказала, что сразу же влюбилась в его глаза и не могла думать о ком-то другом. И знаете, ведь та самая электричка, куда забросили собаку, шла в Бердск. Вот такое чудесное совпадение, — рассказали волонтеры.

В новом доме собаку ждала огромная будка с предбанником, свежесваренная каша и куча вкусняшек. Хозяева планируют сделать своему любимцу будку из цельного бруса, чтобы ему было комфортно.

Пес был настолько благодарен, что на радостях облизал своих новых хозяев.

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