«Боится оставаться один, скулит»: новосибирцы закинули собаку в электричку и убежали

Волонтеры забрали пса на передержку. Фото: zooactiv_help

В Новосибирске волонтеры помогают молодому псу по кличке Дружок, которого бросили в электричке. Как рассказали КП-Новосибирске зоозащитники, собаку с ошейником на поводке закинули в тамбур какие-то люди, а сами остались на платформе.

— Наш волонтер Ася ехала в электричке в сторону Академгородка, и на станции Камышенская парни закинули в тамбур пса! Это овчарка-мальчик, ему около года. Мы думаем, что его закинули в поезд либо сами хозяева, либо тот, кого они попросили. Решили таким образом избавиться от него или зло подшутить. Но мы такого «юмора», мягко говоря, не понимаем! — рассказала КП-Новосибирск волонтер группы помощи «Зооактив» Полина, которая взяла пса на передержку.

Волонтеры через соцсети узнали, что Дружок не первый раз оказывается на улице. Жители Октябрьского района рассказали, что пес уже ночевал в подворотнях, а у хозяев, которые оставили его в поезде, успел пожить полгода.

— Пес очень добрый, ласковый, любит обниматься. Сейчас он напуган, боится резких звуков и движений, не хочет оставаться один, скулит. Мы узнали примерный адрес прежних хозяев, хотим завтра приехать к ним и узнать, что произошло. Но все же склоняемся к тому, чтобы найти Дружку новых владельцев, — говорит Полина.

Если вы хотите помочь или взять четвероногого друга себе, просьба звонить по номеру 8-913-982-69-79.

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