«Лежала на снегу и задыхалась»: женщина-полицейский помогла спасти 2-летнюю девочку с приступом эпилепсии

Сотрудница ППС сейчас в декрете, но моментально бросилась на помощь. Фото: предоставлено Ириной Литвиновой

В Искитиме сотрудница роты ППС Ирина Литвинова помогла спасти жизнь двухлетней девочки. Инцидент произошел вечером 14 ноября в микрорайоне в микрорайоне «Подгорный». Очевидцы рассказали, что около 19:00 у ребенка случился приступ эпилепсии во время поездки с мамой на машине.

Женщина тут же вытащила ребенка без сознания на улицу, положила на снег и стала реанимировать. Это заметила девушка-полицейский Ирина с мужем, которые проезжали мимо остановки «Сбербанк». Полицейская вспоминает — сперва подумала, что малышку сбила машина. Девушка сразу бросилась на помощь, мама ребенка уже делала дочке искусственное дыхание. Женщина крикнула: «Принесите воды!»

— Я увидела, что дела совсем плохи. Сбегала за водой и начала помогать откачивать ребенка — смачивала лицо, чтобы приступ поскорее прошел. Муж и прохожие в это время вызывали «скорую». Звонили «112, «103» — но все номера были заняты. К счастью, мимо ехала неотложка, люди ее остановили. Тогда врачи сами вызвали бригаду детской реанимации по рации, но к этому моменту приступ удалось локализовать, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Литвинова. — В моей работе случалось разное, но такое впервые. Сейчас я нахожусь в декрете, у меня сын всего на пару месяцев старше этой девочки. Нас учили оказывать помощь при эпилепсии в школе полиции, это пригодилось. Надеюсь, что с ребенком все хорошо!

Полученные в школе полиции знания помогли в ситуации с эпилепсией у ребенка. Фото: предоставлены Ириной Литвиновой

Мама девочки сквозь слезы поблагодарила девушку. Она рассказала, что приступы у дочки начались с весны 2020 года, сейчас они лечатся в одной из клиник. Женщина хотела уехать, но полицейская представилась и не пустила мать в таком состоянии за руль и без сопровождения. Вскоре приехали другие родственники девочки, тогда Ирина передала мать с ребенком им на руки.

Очевидцы также поблагодарили за помощь Ирину и просят наградить за поступок.

— Я стоял на остановке — видел, как все происходило. Мне аж плохо с сердцем стало. К счастью, девочка осталась жива. Люди, которые помогли — дай им бог здоровья, — рассказал подписчик «Подслушано в Искитиме» «ВКонтакте».

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