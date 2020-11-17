В Новосибирске четверо парней сломали челюсть прохожему: они попали на видео

Драка произошла на улице Писарева. Фото: ГУ МВД по НСО.

Ночью на улице в центре Новосибирска четверо избили одного. Сибиряк пытался от них убежать — это попало на камеры видеонаблюдения.

Теперь толпу нападавших разыскивает полиция.

— 9 ноября около 00:20 у дома № 4 по улице Писарева четверо напали на 37-летнего мужчину, нанеся ему травму челюсти и грудной клетки. Пострадавший обратился в больницу, в тот же день написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Всех, кто видел драку или знает мужчин, просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-21-65, 8-923-104-17-77 или 8-901-450-39-54.

Напомним, ранее в Новосибирске толпа подростков избила 49-летнего мужчину, требуя деньги.

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