«Требовали деньги»: в Новосибирске толпа подростков жестоко избила мужчину

Мужчину сильно избили. Фото: "АСТ-54"\Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске группа подростков избила мужчину, требуя у него деньги. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

— Все случилось утром 12 ноября: около 7:30 избили моего мужа на улице Виталия Потылицына, 1, со стороны дороги, недалеко от светофора. Он завел автомобиль, вышел на улицу покурить. Вдруг на него налетели сзади около пяти человек, на вид им было по 16-18 лет, и начали избивать и требовать деньги, — рассказала в группе Вконтакте «АСТ-54» жена пострадавшего сибиряка. — Ему выбили зубы, нижние и верхние. Левый глаз ничего не видит, на лице просто месиво, голова вся в гематомах. Муж тогда сразу после того как они ушли, позвонил в полицию, та соединила со скорой, которая посоветовала идти домой и ждать их приезда. Врачи прибыли быстро, осмотрели мужа, поставили обезболивающее, и отвезли в 1-ю городскую больницу. В итоге оказалось, что у него перелом верхней челюсти со смешением, отслойка сетчатки на левом глазу.

В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Полиция ищет тех, кто избил мужчину.

— В полицию поступило сообщение от 49-летнего мужчины о том, утром 12 ноября на него напала группа молодых людей 16-18 лет на вид, которые избили его. Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция устанавливает тех, которые нанесли потерпевшему такие травмы, — пояснили в полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru