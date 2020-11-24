Сибирячка обнажилась в честь мира в Нагорном Карабахе

Художник и муза считают, что красота спасет мир. Фото:предоставлено Игорем Вечерским

Новосибирский художник Игорь Вечерский сфотографировал обнаженную девушку в развалинах. Он рассказал КП-Новосибирск, почему посвятил снимок окончанию войны в Нагорном Карабахе.

— В серии картин размышление о шаткости современного мира, где кажущееся спокойствие может в любой момент превратиться в горячую точку. Девушка символизирует эту хрупкость среди развалин. Война, которая может стать тотальной, вовсе не иллюзия. И куда мы пойдем сегодня, какой путь выберем, может определить наше будущее, — объяснил художник Игорь Вечерский.

Фото были сделаны в бывшем санатории «Речкуновка» и заброшенной военной медсанчасти. Коллеги по цеху предостерегали сибиряка: там снимать опасно, бродяги могут отобрать дорогую технику. Но фотографа и модель это не испугало.

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