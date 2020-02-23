2020-02-23T16:15:05+03:00
Общество

«Вот она - боевая женщина!»: сибирячка устроила пикантную фотосессию к 23 февраля

Косплей-модель перешила маскхалат в соблазнительное мини-платье
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Маскхалат превратился в супер-мини-платье. Фото из группы "Фотограф Елисеева Маргарита" "ВКонтакте"Маскхалат превратился в супер-мини-платье. Фото из группы "Фотограф Елисеева Маргарита" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Дизайнер из Новосибирска Алиса Арефьева сшила эротичное платье из военной формы и устроила фотосессию в образе привлекательной женщины-солдата. Новый костюм восхитил поклонников, пост «ВКонтакте» набрал тысячи просмотров.

Дизайнер платья во время съемок сама стала моделью, автором фотографий была Маргарита Елисеева.

— Очень люблю 23 февраля! Хороший праздник, есть кого поздравлять, а также всегда стараюсь сделать тематический фотосет, так как стиль милитари-один из любимых. Этот костюм был сшит из американской военной формы,у меня получилось короткое платье и разные детали. В первую очередь хотелось чтобы было красиво и сексуально, поэтому с оружием на поле боя не побегать, — рассказала «КП-Новосибирск» дизайнер Алиса Арефьева.

Поклонники косплея оценили гротескный образ женщины-солдата, взятый будто из компьютерной игры. Поклонники уверены, что девушка дополнила платье подтяжками и репликой штурмовой винтовки M4.

- Вот она — боевая женщина!,- восхитился Валентин Черномаз.

-Это афигенный подарок! — написал сибиряк Александр Виноградов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не Святая Валентинка»: сибирячки переоделись в развратных демонов

Косплей-модели воплотили образы персонажей Darkstalkers.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Жуков из «Руки вверх» признался, что его тоже зовут в политику: «Пойду, если будет совсем плохо»
«У нас пол в воде»: в квартире сибирячки рухнул потолок из-за снега на крыше
«Вот она - боевая женщина!»: сибирячка устроила пикантную фотосессию к 23 февраля
В минздраве прокомментировали ЧП с младенцем, которому врач повредил голову
«Надоело передвигаться пингвинчиком»: девушка прокатилась по Новосибирску на коньках
«20 минут колотило»: сибирские моржи за сутки проплыли 45,5 километра в ледяной воде
«Зачем она сюда вообще приехала?»: маму из Новосибирска выгнали с «Последнего героя»
Сибирячка отсудила у торгового центра четверть миллиона за отказ переехать в Москву
По улицам Новосибирска прошла военная техника: объясняем, почему
Подписчики шлют деньги блогеру, решившему отправить снег в Дубаи
«У него отказывали ноги»: потерявшийся мужчина чуть не замерз ночью в Новосибирске
«Он не мог поверить»: летчики-испытатели сделали сюрприз для ветерана Великой Отечественной войны
Новосибирские военные восстановили танк Т-34
«Я живу без света»: соседка занавешивает окна сибирячки постиранным бельем
«Четкие девчонки»: красотки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке
«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи
«Нашли героин»: новосибирские спецназовцы поймали наркоторговцев
«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде
«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов
После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе