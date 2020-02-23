«Вот она - боевая женщина!»: сибирячка устроила пикантную фотосессию к 23 февраля

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:15:05+03:00

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Дизайнер из Новосибирска Алиса Арефьева сшила эротичное платье из военной формы и устроила фотосессию в образе привлекательной женщины-солдата. Новый костюм восхитил поклонников, пост «ВКонтакте» набрал тысячи просмотров.

Дизайнер платья во время съемок сама стала моделью, автором фотографий была Маргарита Елисеева.

— Очень люблю 23 февраля! Хороший праздник, есть кого поздравлять, а также всегда стараюсь сделать тематический фотосет, так как стиль милитари-один из любимых. Этот костюм был сшит из американской военной формы,у меня получилось короткое платье и разные детали. В первую очередь хотелось чтобы было красиво и сексуально, поэтому с оружием на поле боя не побегать, — рассказала «КП-Новосибирск» дизайнер Алиса Арефьева.

Поклонники косплея оценили гротескный образ женщины-солдата, взятый будто из компьютерной игры. Поклонники уверены, что девушка дополнила платье подтяжками и репликой штурмовой винтовки M4.

- Вот она — боевая женщина!,- восхитился Валентин Черномаз.

-Это афигенный подарок! — написал сибиряк Александр Виноградов.

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ИСТОЧНИК KP.RU