«Не Святая Валентинка»: сибирячки переоделись в развратных демонов

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:17:35+03:00

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Подружки по косплею решили отпраздновать День Святого Валентина, показав пару влюбленных демонов. Костюмы из кожи и крылья из полимерных материалов готовили больше недели, как и бутафорскую кровь.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, Алиса Арефьева и Алена Сысуева засняли привлекательную версию одной из популярных видеоигр прошлого. К Дню Святого Валентина девушки переоделись в образы персонажей Darkstalkers — принцессы демонов Морриган и ее детского клона Лилит.

- Раньше день Святого Валентина был более ярким для меня, особенно в детстве, когда дарили валентинки всем друзьям и с признаниями. Но со временем особенность этого дня угасла. Ведь дл того, чтобы сказать о своих чувствах человеку, не нужен праздник, о чувствах надо говорить каждый день, а не раз в году, - говорит Алена Сысуева.

Cамым сложным было сделать крылья.Фото Евгения Накрышского

Пост с фотографиями Евгения Накрышского набрал несколько тысяч просмотров и сотни лайков за считанные часы, мужчины начали присылать сердца и ставить эмодзи, у которых «текут слюни».

— Очень красиво, образно и... и няшно!, — написал пользователь Lisandr Oliss-Name.

В обычной жизни Алена Сысуева — дизайнер в студии видеоигр, девушка замужем. Брюнетка Алиса Арефьева по будням работает дизайнером мебели и создает костюмы для своих образов сама, что минимизирует затраты. Раньше подруги уже снимались вместе — в привлекательном косплее в роли «злой черепашки» Боузетты и принцессы из видеоигры «Марио».

Одна из косплеерш замужем.Фото Евгения Накрышского

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ИСТОЧНИК KP.RU