Рассказываем, как будут ходить маршрутки № 11 и № 38 в Новосибирске с 16 ноября 2020 года

Маршрутки будут ездить иначе из-за ремонта теплотрассы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как сообщает департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска из-за ремонта теплотрассы, будет закрыт проезд по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 66. Проехать там будет нельзя около двух недель: с 16 по 30 ноября.
— Пока идут ремонтные работы, маршрутные такси № 11 и № 38 будут ходить от остановочного пункта «Центральный рынок» по улицам Гоголя, Ольги Жилиной, Крылова и далее — по действующим схемам. В обратном направлении — без изменений, — сообщили в пресс-центре мэрии города.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске маршрутка №90 теперь будет ходить до волейбольного центра. Для этого на Ипподромской улице открыли новую остановку
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