В Новосибирске маршрутка № 90 будет ходить до волейбольного центра

С 7 октября маршрутное такси будет ездить по другому пути. Фото: правительство НСО

С 7 октября маршрутка № 90 в Новосибирске изменит свой путь: теперь она будет ехать от улицы Татьяны Снежиной до нового волейбольного центра. Раньше маршрутка доезжала только до остановки «Золотая Нива».

— Движение будет организовано по следующим улицам: Татьяны Снежиной, Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Есенина, Бориса Богаткова, Кошурникова, Фрунзе и Ипподромской, — рассказала в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Возле волейбольного центра на Ипподромской, 18 также будет открыта новая остановка. Она станет конечным пунктом маршрута.

Напомним, волейбольный центр открылся 3 октября. В честь этого события в нем прошел матч между командами «Локомотив» и «Зенит-Казань» за Суперкубок России 2020.

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