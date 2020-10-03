Губернатор Новосибирской области поздравил с открытием волейбольного центра на 5,5 тысяч зрителей

В день открытия прошел матч за Суперкубок России 2020. Фото: www.nso.ru

В Новосибирской области торжественно открыли первый крупнейший за Уралом волейбольный центр. В церемонии участвовали Губернатор НСО Андрей Травников секретарь Совета Безопасности РФ, председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, Министр спорта России Олег Матыцин, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Волейбольный центр стал домашней ареной для новосибирской команды «Локомотив». В день открытия между ней и командой «Зенит-Казань» прошел матч за Суперкубок России 2020, посвященный памяти советского волейболиста и тренера Николая Михеева.

— Приятно разделить праздник с теми, кто помогал нам создавать дворец волейбола. Спасибо Николаю Патрушеву, Станиславу Шевченко, Владимиру Городецкому, Александру Карелину, депутату Александру Жукову. Такой результат принесла командная работа. Объект не получился бы и без замечательной игры нашей команды и поддержки болельщиков, — отметил Андрей Травников.

Он также подчеркнул, что строительство нового спортивного объекта — только первый этап, в дальнейшем территорию будут готовить к Чемпионату мира по волейболу-2022.

— Нужно благоустроить прилегающую территорию, развить транспортную инфраструктуру и решить прочие организационные вопросы, — сказал Губернатор.

Напомним, идея строительства в Новосибирске волейбольного центра возникла в 2013 году. Хозяином финала главного клубного турнира Европы была новосибирская команда «Локомотив», домашней ареной для которой стал Омск, поскольку в Новосибирской области не было зала, способного принимать соревнования такого уровня. Окончательное решение о строительстве центра приняли в 2017 году.

Строительство началось летом 2019 года на участке площадью почти 4,5 гектара. Спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно 5,5 тысяч зрителей. В 2022 году в центре пройдут матчи Чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Россия будет принимать такие соревнования впервые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru