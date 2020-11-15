Погода в Новосибирске на 15 ноября 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают небольшие снегопады. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 15 октября 2020 года будет почти зммней: синоптики обещают небольшой мороз и снегопад.

— Днем в Новосибирске температура воздуха составит -2...-4 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами изморозь, на дорогах гололедица, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области днем ожидается от -2 до -7 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами будут порывы до 13 метров в секунду.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурную погоду и небольшой снег, утром будет -6...-5 градусов, днем воздух прогреется до -3...-5 градусов, а к вечеру похолодает до -5 градусов.

Напомним, два дня назад в Новосибирской области образовался снежный покров. Он составляет минимум 2 сантиметра и максимум 20 сантиметров в разных районах области. За сутки выпала треть от месячной нормы осадков.

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