Следователи прокомментировали гибель 5-летнего мальчика на беговой дорожке в Бердске

Следователи выясняют обстоятельства гибели 5-летнего ребенка в Бердске. Фото: архив КП

В Бердске Новосибирской области произошла трагедия. Там на 5-летнего мальчика упала беговая дорожка. Мальчик погиб, не сумев выбраться из-под тяжелого тренажера. В СК по Новосибирской области прокомментировали произошедшее.

— Ребенок при игре на беговой дорожке получил травмы, от которых скончался на месте. По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, как сообщил КП-Новосибирск источник, тело мальчика обнаружил его отец. Известно, что семья у погибшего мальчика полная, не состоящая на учете.

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