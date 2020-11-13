Под Новосибирском 5-летнего мальчика насмерть придавило беговой дорожкой

Под Новосибирском на ребенка упала беговая дорожка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском на ребенка упала беговая дорожка. Мальчик погиб, не сумев выбраться из-под тяжелого тренажера.

— Трагедия произошла вечером 12 ноября в Бердске. Пятилетнего мальчика придавило беговой дорожкой дома во время спортивной игры. Выбраться из-под дорожки ребенок не смог, от полученных травм он скончался. Его нашел отец. Известно, что семья у погибшего мальчика полная, не состоящая на учете, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка были серьезные травмы головы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и закрытый линейным перелом теменной и затылочной кости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати: у него тяжелая травма головы

Ребенок попал в больницу (подробнее).