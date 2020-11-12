В Новосибирск привезли 2,5 тысячи «новогодних» пихт

В Новосибирск привезли первую партию «новогодних» пихт. Фото: http://rshn-nso.ru/

В Новосибирск привезли первую партию «новогодних» пихт. Деревья прибыли к нам из Кемеровской области, они уже прошли фитосанитарный контроль и были отправлены на склад.

— Хвойные деревья и ветки являются продукцией высокого фитосанитарного риска. Поэтому инспекторы Россельхознадзора каждый год строго следят за партиями «новогодних» деревьев, поступающих в нашу область, — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.

Деревья прибыли к нам из Кемеровской области. Фото: http://rshn-nso.ru/

Так, 10 ноября на один из новосибирских складов было доставлено 2500 пихт из Кемеровской области, прошедших фитосанитарный контроль. Теперь эти деревья можно спокойно продавать на елочных базарах.

Напомним, некоторые сибиряки, порой, так сильно не хотят расставаться с «новогодними» деревьями, что решаются выбросить их спустя практически год. Так, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в подъезде одного из домов о октябре 2019 года нашли уже пожелтевшую новогоднюю елку с остатками мишуры. В соцсетях сибиряки шутили, что хозяин дерева мог не сдаваться и дождаться наступления Нового года, до которого оставалось всего три месяца.

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