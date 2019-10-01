«Слабак, до Нового года три месяца осталось»: сибиряк выкинул елку в октябре и позабавил соцсети
В Новосибирске, возле подъезда одного из жилых домов, нашли уже пожелтевшую новогоднюю елку с остатками мишуры, которую хозяева решили наконец-то выбросить.
— На улице Кропоткина сдался очередной слабак, который не дождался трех месяцев до Нового года! — поделился видео в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.
Пользователей соцсетей, как и автора ролика, увиденное весьма повеселило, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:
— Даже иголки не осыпались, мог и подождать.
— Пошел, наверное, за балончиком с зеленой краской.
— А что выкинул-то? Нормальная елка.
— Дед мороз не простит ему.
— Вот это характер, понимаю.
— Может в отпуск уезжал человек, — строит предположения один из подписчиков.
Сибиряк выкинул елку в октябре и позабавил соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU