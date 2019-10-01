«Слабак, до Нового года три месяца осталось»: сибиряк выкинул елку в октябре и позабавил соцсети

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-01T10:28:34+03:00

Новогодняя елка уже вся засохла и пожелтела. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Новосибирске, возле подъезда одного из жилых домов, нашли уже пожелтевшую новогоднюю елку с остатками мишуры, которую хозяева решили наконец-то выбросить.

— На улице Кропоткина сдался очередной слабак, который не дождался трех месяцев до Нового года! — поделился видео в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

Пользователей соцсетей, как и автора ролика, увиденное весьма повеселило, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:

— Даже иголки не осыпались, мог и подождать.

— Пошел, наверное, за балончиком с зеленой краской.

— А что выкинул-то? Нормальная елка.

— Дед мороз не простит ему.

— Вот это характер, понимаю.

— Может в отпуск уезжал человек, — строит предположения один из подписчиков.

Сибиряк выкинул елку в октябре и позабавил соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU