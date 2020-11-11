Умер Юрий Евтушенко — замкомандующего Западного военного округа

Мужчина скончался от тяжелой болезни 9 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: http://redstar.ru/

Умер заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко. Мужчина скончался от тяжелой болезни 9 ноября в Санкт-Петербурге.

— Светлая память о светлом человеке, боевом товарище, добром друге навсегда останется в сердцах сослуживцев генерал-майора Юрия Григорьевича Евтушенко, — пишет издание издание Минобороны РФ «Красная звезда» со ссылкой на руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование ЗВО.

56-летний генерал родился в Новосибирске и окончил местное высшее военно-политическое училище. Он служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны России. Юрий Евтушенко являлся участником боевых действий и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими медалями.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что скончалась известная певица и композитор Татьяна Красовская. Как рассказывают знакомые, певицы она сильно болела. Ее не стало буквально за два месяца. Татьяна была автором более 700 собственных песен и являлась лауреатом конкурсов и фестивалей авторской песни в разных уголках Сибири и не только.

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