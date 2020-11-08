Умерла Татьяна Красовская — певица была серьезно больна

Татьяна серьезно болела. Фото: vk.com.

В Новосибирске скончалась известная певица и композитор Татьяна Красовская. Об этом КП-Новосибирск рассказала ее близкая знакомая.

— Она была моим одним из любимых соавторов. Мы познакомились с Татьяной в апреле 2015 года. Познакомились в арт-клубе. За это время мы с ней стали близкими по духу. Мы с ней вместе написали совместно 42 песни, — рассказала КП-Новосибирск, Нина Орлова, хорошая знакомая Татьяны.

Причина смерти пока еще неизвестно. Как рассказывают знакомые, певицы она сильно болела. Ее не стало буквально за два месяца.

— Сейчас для всех это огромная потеря. Таня всегда выбирала стихи для своих песен душой и дарила людям свет своим голосом, — говорит Нина.

Татьяна Красовская — известный автор-исполнитель, певица, композитор. Она была автором более 700 собственных песен. Она была лауреатом конкурсов и фестивалей авторской песни в разных уголках Сибири и не только. Ее песни знают за пределами региона.

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