Появилось видео обыска дома новосибирских браконьеров, убивших на колбасу 14 лосей

В доме браконьеров нашли больше 100 килограммов мяса лосей и несколько тысяч долларов и евро. Фото: ГУ МВД по НСО.

Стали известны новые подробности о банде браконьеров из поселка Сузун, которые незаконно отстреливали лосей. С июня по октябрь 2020 года охотники незаконно застрелили 14 лосей — ущерб оценили в 1 миллион рублей.

— В группу браконьеров входили 8 жителей рабочего поселка Сузун от 22 до 51 года. Пятеро из них неоднократно были судимы за браконьерство. Подозреваемых задержали в доме сотрудники СОБРа. В ходе обысков изъяли 2 охотничьих ружья, 12 ножей, 20 боеприпасов, 138 килограммов мяса лося, 1300 евро, почти 8 000 долларов США, 22 мобильных телефона, ноутбук, планшет, радиостанцию, одежду в бурых пятнах и два «УАЗа», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибиряки четыре месяца незаконно отстреливали животных. Фото: ГУ МВД по НСО.

Напомним, ранее стало известно, что браконьеров вычислили покупатели по колбасе из мяса лосей, которая продавалась в местных ларьках. Продукция могла попасть и на рынки Новосибирска. Эксперт рассказал КП-Новосибирск, чем такая пища может быть опасна для человека.

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Бойцы СОБРа брали штурмом дом, где засели охотники. Многие из них ранее уже были судимы за незаконный отстрел животных (подробнее)