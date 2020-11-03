«Вычислили по фермерской колбасе»: банда браконьеров попалась на массовом убийстве лосей в Сузуне

Сузунский заказник — любимое место браконьеров для добычи лосей.Фото:Вадим Корбут из архива «КП»

Спецназ взял штурмом дом браконьеров в селе Сузун. Как сообщил КП- Новосибирск источник в силовых структурах, СОБР задержал пятерых подозреваемых в массовом убийстве лосей, там же нашли огнестрельное оружие, мясо и кости животных. В полиции возбудили уголовное дело по статье о браконьерстве организованной группой с причинением крупного ущерба государству.

— Задержанные не оказывали сопротивление. Они ранее неоднократно были судимы за браконьерство, некоторые — по пять-шесть раз. Судя по всему, группа браконьеров занималась убийством охраняемых животных на территории заказника в промышленных масштабах, уже доказаны 10 эпизодов преступной деятельности, — сообщили в полиции.

Убийства лосей происходили как минимум с апреля 2020 года. Выследить браконьеров помогли местные охотоведы и жители поселка Сузун — они и сообщили о продаже странного фермерского мяса и колбасы из дичи в местных ларьках. По предварительным данным, продукция ИП могла попасть на ярмарки и рынки Новосибирска.

— В каждом районе Новосибирской области есть мясные лавки, на каждом базаре они есть. Там продается мясо лося, кабана — часто добытое незаконным путем. Блюда из дичи можно встретить даже в дорогих ресторанах Новосибирска, поэтому нужно всегда проверять документы, — объясняет председатель Новосибирского общества охотников и рыболовов Николай Кобыленко.

Сузунский район — чуть ли не главный источник браконьерского мяса, уверен опытный охотник. За последний год здесь задержали две банды браконьеров. Все потому, что в Сузунском заказнике много лосей, которые мигрируют с Алтая — почти ничего не мешает подобраться к ним на внедорожнике.

Эксперты потребительского рынка уверены: банда браконьеров могла нанести ущерб не только природе, но и здоровью покупателей. Без серьезной промышленной обработки колбаса, вяленое и сушеное мясо лосей являются источником опасных паразитов, уверен директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новоселов.

— Медведи и лоси страдают различного вида паразитозами, в их мясе могут присутствовать гельминты, вызывающие трихенеллез. При переработке мяса диких животных существуют нормативы, которые включают исследование проб ветеринарным врачом. При незаконной добыче слишком высок риск обращения в ветеринарную службу, и никто безопасность мяса не контролирует. На глаз этих паразитов не обнаружить, а никакая термическая обработка не гарантирует их уничтожения. Только в тушенке паразиты погибают, но там применяются промышленные технологии, — сообщил КП-Новосибирск Яков Новоселов. — Я стараюсь воздерживаться от покупки мяса диких животных и колбас, тем более на ярмарках с фургонов.

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