В новосибирском минздраве прокомментировали жуткое видео из переполненного морга

Видеоролик из переполненного морга, который попал в руки новосибирского общественника, был снят в другом городе. Фото: кадр из видео

Видеоролик из переполненного морга, который попал в руки новосибирского общественника Ростислава Антонова, был снят в другом городе. На кадрах видео запечатлены умершие, которые лежат в коридоре и даже на полу. Предполагалось, что снято это было в одном из медучреждений нашего города, однако позже выяснилось, что это не так.

— Данный ролик был снят не в Новосибирской области, — отметили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. — Патологоанатомическое отделение горбольницы занимается посмертной диагностикой умерших во всех отделениях, не только в инфекционном госпитале. Отделение оборудовано современными холодильными камерами, позволяющим хранить тела умерших до момента выдачи родственникам или ритуальной службе. Вне холодильников тела находятся непродолжительное время, при подготовке к патологоанатомическому исследованию или непосредственно перед передачей родственникам.

Напомним, ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил, что проблемами работы морга в горбольнице заниматься будет главврач медучреждения.

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