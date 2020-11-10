Новосибирский министр здравоохранения прокомментировал ситуацию в переполненном морге

На кадрах ролика запечатлен переполненный морг медучреждения: тела пациентов лежат там даже в коридоре и на полу. Фото: Кадр из видео

Новосибирский общественник обнародовал жуткое видео, снятое, предположительно в одной из больниц города. На кадрах ролика запечатлен переполненный морг медучреждения: тела пациентов лежат там даже в коридоре и на полу.

— Этот видеоролик гуляет по чатам новосибирских медиков. Предполагается, что на кадрах — морг нашей горбольницы. Тела людей сложены прямо грудой на полу, повсюду кровь… Смотреть на эти кадры не просто тяжело — страшно, невозможно, — пояснил КП-Новосибирск общественник Ростислав Антонов.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов не отрицает проблем в работе морга горбольницы. Об этом он рассказал сегодня, 10 ноября, во время брифинга с журналистами.

— Я ознакомлен с ситуацией, которая происходит в горбольнице. Рабочий процесс там идет 24 часа в сутки. В коридорах находятся люди, которые уже готовились к выдаче родственникам для погребения. При этом в морге горбольницы находятся не только люди, скончавшиеся от коронавируса, там занимаются посмертной диагностикой умерших во всех отделениях, не только в инфекционном госпитале. С проблемой нехватки мест должен разобраться главный врач больницы, — пояснил Константин Хальзов.

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