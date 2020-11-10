Под Новосибирском пожарные спасли двоих детей из горящего общежития

В пожаре никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Ночью во вторник, 10 ноября, в Бердске на улице Боровая, 100 загорелось общежитие. В огне никто не пострадал, из пожара спаслись 20 человек: семеро выбежали из горящего дома сами, другим 13 помогли спасатели.

— В 00:43 на улице Боровая произошел пожар в 5-этажном жилом доме коридорного типа. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окон подъезда на 3-м этаже шел дым. В результате пожара на лестничной клетке между 2-м и 3-м этажом огнем повреждены кресло и оконная рама. До прибытия подразделений пожарной охраны из подъезда самостоятельно эвакуировались 7 человек, личный состав дежурного караула при помощи спасательных устройств по лестничной клетке спас 13 человек, из них 2 детей. Пострадавших нет, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Дознаватели выясняют, из-за чего загорелось общежитие.

Напомним, днем 8 ноября вспыхнул частный дом в Новосибирске. В огне никто не пострадал: пожарные вынесли из дома четыре газовых баллона.

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