Они могли взорваться: в Новосибирске пожарные вытащили из горящего дома четыре газовых баллона

Пламя охватило большую часть дома. Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
Днем 8 октября в Новосибирске загорелся частный дом. Пожар произошел в Волочаевском переулке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
— Дом был из бруса, и к нему была пристроена веранда. Со слов соседей, в доме могли находится газовые баллоны, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Слова соседей подтвердились. Пожарным удалось вытащить из горящего дома четыре газовых баллона.
Огонь удалось потушить примерно в три часа дня. Как рассказали в пресс-службе, пострадавших во время пожара нет.
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