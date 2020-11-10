Пробки в Новосибирске 10 ноября 2020 года: из-за ДТП возникли заторы на улице Ватутина

Автомобиль опрокинулся, на месте работают медики и полиция. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Пробки в Новосибирске 10 ноября 2020 года: на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска образовался затор. Причиной стало ДТП с пассажирским «Фордом», которое случилось возле «Меги». По данным «2Гис», уровень пробок в Новосибирске к 9 часам утра составил 4 балла.

Водители стали возмущаться:

— Долго нам тут стоять?

— Ну вот, теперь застряли, — пишут они в комментариях «2Гис».

Из-за аварии возник затор. Фото: "2Гис".

Из-за аварии также затормозилось движение на выезде с Бугринского моста.

Напомним, в салоне микроавтобуса находился только водитель, травм он не получил. Сейчас ему оказывают помощь медики. Автомобиль получил незначительные повреждения.

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