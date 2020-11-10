В Новосибирске опрокинулся пассажирский «Форд»: медики оказывают помощь пострадавшим

На улице Ватутина опрокинулся автомобиль. Фото: ГИБДД Новосибирска

Во вторник,10 ноября, на улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП. Там перевернулся пассажирский «Форд». Как сообщают очевидцы, проезжавшие мимо аварии, это маршрутка.

— Маршрутка устала, легла на бок в правом ряду, — рассказали автомобилисты в «2ГИС».

В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ДТП.

— На улице Ватутина у дома №107 совершил опрокидывание автомобиль «Газель», на данный момент на месте работает Экипаж ГИБДД, устанавливают все обстоятельства происшествия, а также осматривают участников дорожно-транспортного происшествия медики, — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД сообщили, что на момент ДТП водитель автомобиля находился в салоне один, в ДТП травм не получил. Авария будет оформляться с материальным ущербом.

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