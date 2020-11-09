В Новосибирске онкобольная сибирячка, заразившаяся коронавирусом, покончила с собой

Женщина лежала в больнице в палате на втором этаже. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Онкобольную сибирячку, заразившуюся коронавирусом, нашли мертвой под окнами больницы в Заельцовском районе Новосибирска. Женщина покончила с собой.

— Женщина лежала в больнице в палате на втором этаже. Ее нашли мертвой под окнами медучреждения утром 7 ноября. Скончалась 38-летняя женщина вечером того же дня. Она находилась на лечении с диагнозом острый миелобластный лейкоз и двухстороння тотальная ковидная пневмония, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в понедельник, 9 ноября, под окнами дома № 228 по улице Гоголя в Новосибирске обнаружили тело мертвой женщины. Очевидцы сообщили, что сибирячке вызывали «скорую», но спасти ее не удалось.

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