«Врачи не смогли помочь»: в Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили 40-летнюю женщину

Следователи проводят проверку на месте.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В понедельник, 9 ноября, возле дома № 228 по улице Гоголя в Новосибирске обнаружили тело мертвой женщины. Очевидцы сообщили, что сибирячке вызывали «скорую», но спасти ее не удалось.
— В следственные органы поступило сообщение о том, что возле дома на улице Гоголя было обнаружено тело женщины с телесными повреждениями. По предварительной информации, женщине 40 лет. На место выехал следователь, проводится доследственная проверка, опрашиваются соседи и очевидцы. Личность погибшей устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СК России по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Напомним, ранее похожий случай произошел в Октябрьском районе Новосибирска: на козырьке подъезда многоэтажки на улице Вилюйская обнаружили тело мертвой пенсионерки 64 лет. На месте также работает следователь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на козырьке подъезда нашли мертвую пенсионерку
На месте работают следователи (подробнее)