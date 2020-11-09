В Новосибирске на козырьке подъезда нашли мертвую пенсионерку

Мертвую женщину обнаружили очевидцы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В понедельник, 9 ноября, на козырьке подъезда многоэтажки на улице Вилюйской утром обнаружили тело мертвой пенсионерки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На месте работает бригада медиков и криминалисты. В Следственном комитете по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— 9 ноября 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома по улице Вилюйской в Октябрьском районе города Новосибирска обнаружено тело 64-летней женщины с телесными повреждениями. По данному факту органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя СК России по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователь СКР осматривает место происшествия, опрашивает соседей и очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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