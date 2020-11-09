В мэрии объяснили рост цен на антибиотики в новосибирских аптеках

В мэрии Новосибирска объяснили рост цен на антибиотик «Левофлоксацин» в аптеках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В мэрии Новосибирска объяснили рост цен на антибиотик «Левофлоксацин» в аптеках. Напомним, этот вопрос в последнее время активно обсуждается в соцсетях.

— Последняя экстренная поставка «Левофлоксацина» была организована, чтобы ликвидировать дефицит в аптечных сетях города. Отпускная цена производителя составила 718 руб., цена в рознице составила 767 руб. Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя, — пояснили в официальном канале «МЭР И Я».

При этом, в мэрии отметили, что стоимость лекарств в аптеках также зависит от даты поставки и изначальной стоимости партии.

При этом, стоит отметить, что дефицит антибиотиков в Новосибирских аптеках был ликвидирован не полностью. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как девушка не может найти в аптеках города нужные лекарства для своей мамы.

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