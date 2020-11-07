«Мы обошли весь город»: сибирячка не может найти в аптеках антибиотик для мамы, больной коронавирусом

Нужного числа флаконов лекарства в Новосибирске не нашлось. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Екатерина Дьячкова пожаловалась на нехватку в аптеках города антибиотиков. Они нужны для лечения ее мамы.

— Мама начинала болеть обычными признаками ОРВИ, болела сильно голова, температура к вечеру поднималась выше 38. На пятый день температуры с трудом записались на КТ. Получили результат: двухсторонняя пневмония, 20% поражения легких, изменения, характерные для COVID-19. Мы вызвали врача из поликлиники, но тот даже не предложил сделать тест на коронавирус! Хотя врач видел заключение, он назначил только антибиотики, дексаметазон и витамины. Мы начали искать лекарства по аптекам и тут столкнулись с настоящим ужасом, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

По словам девушки, в аптеках Новосибирска не было нужных лекарств. Дексаметазон получилось достать через знакомых. А с антибиотиком цефазолином пришлось попотеть.

— Мы чудом нашли пять флаконов в Ордынке и один — в Кольцово. Съездили, выкупили их. Но врач выписал 20 флаконов. Где взять остальные? Мы обошли весь Новосибирск, искали в ближайших городах — их просто нет. В итоге помогла коллега из Екатеринбурга, которая согласилась отправить антибиотик к нам поездом. Я слышала, что уже с 26 октября все антибиотики будут в аптеках Новосибирска. Но вчера мы искали лекарства для родственника — и опять везде голяк! — возмущается Екатерина.

КП-Новосибирск отправила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой выяснить, в чем причина нехватки препаратов в аптеках

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