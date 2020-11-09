Новосибирский НИИТО будет принимать пациентов с ковидом

Новосибирский НИИТО начнет принимать пациентов с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новосибирский НИИТО начнет принимать пациентов с коронавирусом. Приказ о временном перепрофилировании больница получила от Минздрава России 6 ноября. Согласно ему, 100 коек в учреждении, в том числе 20 реанимационных, будут отданы пациентам с Covid-19.

— Сейчас институт готов к приему пациентов с коронавирусом: проведены необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с перепрофилированием учреждения. Разделены потоки больных, перестроена госпитализация плановых пациентов по основному профилю работы ННИИТО, — отметил директор Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Александрович Корыткин.

В учреждении продолжат принимать пациентов по профилям «травматология-ортопедия», «нейроортопедия», «нейрохирургия» и узких специалистов продолжится, поскольку консультативно-диагностическое отделение расположено в отдельном здании корпуса D, и потоки пациентов пересекаться не будут. Диагностику будут проводить в стандартном режиме, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности. Врачи и медперсонал, который будет работать с ковидными пациентами, прошли необходимое обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Им также будут начислены положенные по закону выплаты.

Работать НИИТО в таком режиме будет до особого распоряжения Минздрава РФ.

Напомним, ранее в регионе несколько медучреждений уже были перепрофилированы под ковидные госпитали. В их число вошли больница №4 в Пашино и госпиталь ветеранов войн № 2. Согласно последнему сообщению оперштаба, в Новосибирской области зарегистрировано 8 913 случаев COVID-19, 174 из них — за последние сутки. В числе заболевших 1226 детей. С выздоровлением уже были выписаны 15 442, 52 из них — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 139 человек. На ИВЛ — 30 пациентов.

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