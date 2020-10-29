В Новосибирске еще одна больница станет ковидным госпиталем

В Новосибирске еще одна больница будет перепрофилирована под ковид-госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске еще одна больница будет перепрофилирована под ковид-госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Теперь принимать пациентов с коронавирусом будут также в больнице №4, расположенной в Пашино, — пояснил Константин Хальзов на встрече с журналистами 29 октября.

Министр также отметил, что с учетом новых мощностей доля свободных коек для больных COVID-19 в регионе достигнет 15%.

Напомним, в ближайшее время Новосибирская область также закупит 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 000 комплектов средств индивидуальной защиты. Это обойдется региону примерно в 44 миллиона рублей.

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