В Новосибирске еще одна больница станет ковидным госпиталем

В Новосибирске еще одна больница будет перепрофилирована под ковид-госпиталь.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске еще одна больница будет перепрофилирована под ковид-госпиталь. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
— Теперь принимать пациентов с коронавирусом будут также в больнице №4, расположенной в Пашино, — пояснил Константин Хальзов на встрече с журналистами 29 октября.
Министр также отметил, что с учетом новых мощностей доля свободных коек для больных COVID-19 в регионе достигнет 15%.
Напомним, в ближайшее время Новосибирская область также закупит 300 дополнительных концентраторов кислорода и почти 15 000 комплектов средств индивидуальной защиты. Это обойдется региону примерно в 44 миллиона рублей.
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