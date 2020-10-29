Новосибирская область закупит 300 концентраторов кислорода для ковидных госпиталей

Для Новосибирской области закупят около 300 концентраторов кислорода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для Новосибирской области закупят около 300 концентраторов кислорода для ковидных госпиталей. На это власти потратят около 29 миллионов рублей.

— Вчера на заседании в правительстве было принято решение о закупке дополнительных 300 концентраторов кислорода для ковидных госпиталей. При этом, я еще раз хочу подчеркнуть, что во всех больницах, которые мы перепрофилировали в весеннее-летний период, мы уже провели проводной кислород. Кроме того, в резервном запасе у нас находилось еще 470 концентраторов, их мы начали использовать уже осенью. И сейчас, исходя из того, как развивается ситуация с коронавирусом в регионе, было принято решение о закупке новых концентраторов. Закупать их мы начнем уже в ближайшее время. На это выделено 29 миллионов рублей, — пояснил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов во время встречи с журналистами 29 октября.

Министр также отметил, что в ближайшее время будут также закуплены и новые многоразовые средства индивидуальной защиты, которые будут использоваться как медиками в ковидных госпиталях, так и в поликлиниках. На них будет потрачено около 15 миллионов рублей.

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