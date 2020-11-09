«Их можно было спасти»: Андрей Травников поручил проверить органы опеки после гибели трех детей на пожаре

Органы опеки проверят после гибели детей на пожаре. Фото: очевидец/соцсети

В понедельник, 9 ноября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании поручил проверить работу органов опеки. Глава региона уверен, что троих детей, которые погибли на пожаре в Каргатском районе, можно было б спасти.

— Вместе с уполномоченным по правам ребенка Надеждой Болтенко нужно изучить ситуацию. Наверное, детей можно было спасти только в том случае, если их вовремя изъять из этой неблагополучной семьи, — отметил глава региона.

Напомним, в Каргате Новосибирской области днем 5 ноября в страшном пожаре погибли пять человек, трое из них — дети: мальчики-братья 10, 4 и 3 лет. Когда произошла трагедия, мамы и старшего сына не было. Они спаслись случайно. Старший сын некоторое время назад сильно ударил девушку по голове. Поэтому маму вызвали в полицию. Известно, что семья была неблагополучной. Дети постоянно болели. Старший 12-летний сын — инвалид, у младших были проблемы с психикой. Один из мальчишек не разговаривал. Сожитель мамы часто пил.

Сейчас в этом деле разбираются следователи.

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