Медсестру, бившую трехлетнюю девочку в новосибирской больнице, уволили

Медсестру, схватившую за волосы ребенка, уволили. Фото: стоп-кадр

КП-Новосибирск стало известно о том, что медсестру, которая ударила трехлетнюю девочку, а потом схватила ее за волосы и кинула на кровать, уволена. Об этом очевидица, которая сняла видео издевательств над ребенком.

Напомним, одна из мам, попавшая туда с двумя детьми на обследования, сняла видео с издевательствами медсестры над маленьким ребенком.

На кадрах видно, как медсестра хватает одну девочку, бегающую по палате, за волосы и кидает на кровать.

Ролик активно распространяют неравнодушные новосибирцы по соцсетям. Они требуют разобраться в ситуации и наказать виновных.

СК по Новосибирской области инициировал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

На место выехала Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

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