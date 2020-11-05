В минздраве рассказали, каких пациентов с подозрением на ковид кладут в больницу

В минздраве рассказали, как работают распределительные центры на базе инфекционных госпиталей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В минздраве Новосибирской области рассказали, как работают распределительные центры на базе инфекционных госпиталей. Туда попадают люди с подозрением на коронавирус. Главврач одного из них пояснил, кого из пациентов отправляют лечиться домой, а кого — в стационар.

— Наша больница с конца июня работает в статусе распределительного центра — мы первое звено, куда поступают пациенты, обратившиеся по скорой помощи. Также мы принимаем пациентов по самообращению. В распределительном центре происходит отбор пациентов — измеряется температура, сатурация, проводится забор анализов и их интерпретация, рентген-диагностика, при необходимости — УЗИ. Затем принимается решение о том, какая дальнейшая помощь будет оказываться пациенту — амбулаторное лечение, либо стационарное, — пояснил главврач горбильницы №3. — Если пациент направляется на амбулаторное лечение, то для него расписывается схема терапии. При решении о лечении в стационаре, пациент распределяется в ковидный центр, где ему делается мазок. После получения результатов, если он положительный — пациент направляется на долечивание в так называемый ковидный центр второго уровня.

По словам главврача, сейчас в госпитале нет ни одного задержанного результата мазка. Тесты делаются всем, кого определяют в стационар. Сейчас ситуация с поступлением пациентов стабилизировалась, особого роста на последние 2,5 недели медики не фиксировали. Стоит отметить, что сейчас в госпитале также работают и студенты медуниверситета, а также волонтеры.

Напомним, недавно стало известно о том, что еще две больницы в Новосибирске станут ковид-госпиталями. Сейчас в регионе, согласно данным оперштаба, выявлено 18 205 случаев коронавирусной инфекции, 180 из них — за последние сутки. В отделениях реанимации находятся 128 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 745 114 тестов на коронавирус.

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