Новосибирский центр социальной помощи «Заря» может стать обсерватором или ковидным госпиталем

Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря». Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

Центр соцпомощи «Заря» в Новосибирске уже вскоре может заработать, как обсерватор или ковидный госпиталь. Там сделали ремонт, а медперсонал проходит переподготовку и скоро сможет оказывать помощь больным коронавирусом.

— Сегодня в трех муниципальных учреждениях — «Заре», «Лунном камне» и «Обских зорях» — работа прекращена. Площадки зарезервированы под обсерваторы, как это было весной. В центре «Заря», где проходят реабилитацию семьи с детьми, закуплено новое оборудование — учреждение основательно подготовлено к работе в качестве обсерватора, — рассказал мэр Анатолий Локоть. — Также рассматривается возможность организовать здесь ковидный госпиталь. Конечно, не для тяжелых больных, так как в учреждении нет соответствующих условий и оборудования. Но для больных, например, с легкой формой ковида такое решение возможно.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, при необходимости учреждение могут перепрофилировать в ковидный госпиталь. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

Под обсерватор отведены третий и четвертый этажи «Зари», здесь могут принять 94 человека. Помещение только после ремонта, который обошелся в 4 миллиона рублей городскому бюджету. В здании заменили электропроводку, сантехнику, радиаторы, окна, двери, пол. Душ и туалеты тоже обновили — они соответствуют всем правилам Роспотребнадзора. Еще 4 миллиона рублей — средства федерального и президентского грантов — затрачены на закупку медицинского оборудования, в том числе для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В «Заре» недавно сделали ремонт. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

— В настоящее время в отрасли работает около 150 специалистов с медицинским образованием. Сейчас они проходят переподготовку для работы с заболевшими ковидом. У них уже есть опыт работы в системе обсервации. Наши специалисты имеют мощную реабилитационную базу, знают, как работать с детьми с тяжелой инвалидностью, с пожилыми, с беременными — эти навыки нам пригодятся. Также центр «Заря» готов к дооборудованию, если это потребуется для дополнительных манипуляций, например, для оснащения кислородом, — рассказала Ольга Незамаева, начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска.

Сумма средств на ремонт составила около 4 млн рублей из городского бюджета. Ещё 4 млн рублей – средства федерального и президентского грантов – затрачены на закупку медицинского оборудования. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

СПРАВКА «КП»

МБУ «Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» работает с 1999 года. Здесь оказывают помощь детям, нуждающимся в социальном обслуживании, а также семьям с детьми-инвалидами. В 2014 году центр на три месяца центр стал пунктом размещения для беженцев с Украины. В 2020 году более чем полгода центр работал в качестве обсерватора: сюда на карантин селили людей, которые прибыли из эпидемически неблагополучных территорий: как правило, речь шла о приезжих из-за рубежа.

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