В Новосибирске старому мопсу сделали пластическую операцию: ветеринары объяснили зачем

Мопс Шериф со своим лечащим врачом. Фото: предоставлено Анной Завгородней.

Новосибирские ветеринары помогли 12-летнему мопсу Шерифу. У него появилась опухоль на лапе — пес не мог ходить и страдал от сильной боли.

— Когда Шериф поступил к нам, он уже не мог наступать на ногу. Опухоль разрослась так, что пес скулил и ходил под себя, пытаясь подняться. В другой клинике владельцам пса сказали, что он не переживет операцию из-за своего возраста и породы, и предложили просто наблюдать. Но было решено спасать любимца любой ценой, — рассказали в ветклинике «Пульс».

Шерифу провели операцию: удалили опухоль, а на место, где она раньше была, пересадили кожу с живота. Анна Завгородняя рассказала КП-Новосибирск, почему хирурги обратились именно к пластике.

Пес смог бегать уже через день после операции. Фото: предоставлено Анной Завгородней.

— Сложность в том, что опухоль была довольно крупная и размещалась на колене. Если бы мы ее просто вырезали и зашили, то собака не смогла бы разогнуть ногу, разорвались бы швы. Надо было выбрать ближайший лоскут кожи, через который идет большой питающий сосуд. Поэтому мы взяли кожу с живота. Другого варианта не было. Зато через день мопс уже смог бегать, а через три недели швы полностью зажили, — рассказала Анна Завгородняя.

Напомним, раньше ветеринары из этой же клиники спасли малыша-ежика. Его выкормили смесью для котят и щенят, а маму ему заменила теплая грелка.

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