«Грелка заменила ему маму»: ветеринары спасли 40-граммового ежика
Новосибирские ветеринары выкормили ежика, которому было семь дней. Малыша принес в больницу житель Заельцовского района.
— Он нашел его возле подъезда. На момент поступления к нам в клинику малыш весил всего 40 грамм. Нам пришлось выкармливать его три недели, — рассказал КП-Новосибирск Александр Цуканов, врач ветеринарной клиники. — Мы предполагаем, что он отбился от семьи.
Каждые два часа все сотрудники больницы кормили ежика смесью для котят и щенят. Маму ему заменила грелка, с которой он не расставался. По словам Александра, так они поддерживали температуру тела у новорожденного.
— Когда ежик подрос, мы начали ему давать сверчком. Это привычная для него пища. На тот момент ему было 2,5 недели. Малыш рос совсем ручным, и он набрал в массе. Когда мы его выписывали, он весил 128 грамм, — говорит Александр.
Сейчас комочек с иголочками находится в «Центре реабилитации диких животных». Волонтеры подселили его к сородичам, чтобы он отвыкал от людей. Очень скоро они планируют, отпускает малыша в природу, где ему самое место.
ветеринары спасли 40-грамового ежика. Видео: ветеринарная клиника "Пульс".
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