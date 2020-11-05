Новосибирца, сбившего 32-летнюю женщину на «зебре», объявили в розыск

Новосибирца, сбившего женщину на пешеходном переходе, объявили в розыск. Фото: ГИБДД Новосибирска

Полицейские объявили в розыск новосибирца, сбившего на «ВАЗ 2115» 32-летнюю женщину. ДТП произошло вечером 1 ноября у дома №5 по улице Военной. Авария попала на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что сибирячка переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В это время ее сбивает машина. Женщина не успела увернуться от автомобиля. Ее с многочисленными ушибами, травмой ноги и позвоночника госпитализировали в больницу.

— На данный момент задержан и помещен на спецстоянку автомобиль «ВАЗ-2115», а также установлен гражданин, который управлял в момент ДТП автомобилем, на данный момент он объявлен в розыск, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Ведется расследование.

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