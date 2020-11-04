«Наркожаба за рулем»: водитель сбил девушку в Ипподромской - его ищет весь город

Новосибирцы разыскивают водителя, сбившего девушку на Ипподромской магистрали. Очевидцы догнали водителя и остановили, но не смогли задержать до приезда полиции. Теперь мужчина в розыске, пользователи соцсетей подозревают — он был пьян.

ДТП произошло вечером 1 ноября на перекрестке улицы Военная и улицы Ипподромская. По данным сообщества «АСТ-54» «ВКонтакте» водитель «ВАЗ-2115» сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшая получила множественные ушибы, растяжения, а также травму ноги и подозрение на перелом позвоночника.

— Водитель уехал с места происшествия. Очевидцы поехали за ним, догнали, сняли все на камеру, но он как-то сумел скрыться. Если у кого-то есть какая-то информация об этом человеке, дайте знать, пожалуйста!, — написала автор поста Ксения.

Пользователи соцсетей осудили водителя «ВАЗ-2115» и посоветовали пешеходам смотреть по сторонам:

- Оба хороши, один - «наркожаба» за рулем, другая - голову повернуть не может!, — пишет Вадим.

- Номер машины почему не написали? Видео с ним отсняли, а номер сфотографировать забыли, — считает Сергей.

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