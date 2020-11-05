«У меня барсук в три раза больше»: в новосибирском зоопарке показали самую маленькую антилопу в мире

В новосибирском зоопарке показали маленьких антилоп. Фото: @kivu1i

В новосибирском зоопарке показали одну из самых маленьких антилоп мире — дикдика. Е высота в холке едва достигает 40 сантиметров, а вес — около 7,5 килограммов.

— Дикдики живут исключительно в Африке. Они очень требовательны к среде обитания. Им нужны места с плотным растительным покровом, но без высоких растении . Рацион питания в основном состоит из листьев, фруктов, побегов и ягод, — рассказали в новосибирском зоопарке.

— Какие прикольные хохолки у них на макушках! — отметили новосибирцы.

Их высота едва достигает 40 сантиметров. Фото: @kivu1i

— Красавцы! Глаза — огонь.

— О боже, мой барсук весит три антилопы.

Напомним, сейчас Новосибирский зоопарк открыт для посетителей. Зайти можно, в том числе и в закрытые павильоны. Тем не менее, в помещения и в местах большого скопления людей необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Купить билеты в зоопарк можно как в кассе, так и онлайн.

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