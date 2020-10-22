График работы Новосибирского зоопарка с 22 октября 2020 года: как будут работать кассы, когда можно прийти

Теперь сам зверинец и его кассы будут закрываться на час раньше. Фото: Алена МАРТЫНОВА

График работы Новосибирского зоопарка с 22 октября 2020 года изменится. Теперь сам зверинец и его кассы будут закрываться на час раньше.

— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 22 октября 2020 года изменяется время работы зоопарка с 09-00 до 19-00 часов,- сообщили в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Кассы зоопарка прекращают свою работу в 18-00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход. Касса по улице Стасова не работает.

Напомним, сейчас Новосибирский зоопарк открыт для посетителей. Зайти можно, в том числе и в закрытые павильоны. Тем не менее, в помещения и в местах большого скопления людей необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Купить билеты в зоопарк можно как в кассе, так и онлайн.

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